Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели несколько жилых домов и гаражей. Масштабный пожар произошел в поселке Нарышкино.

Возгорание двух гаражей и жилых домов на улице Артема в поселке Нарышкино Урицкого района произошло 15 июня, около восьми часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. На момент прибытия открытым пламенем горели гаражи и жилой дом, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Известно также, что в гараже и во дворе дома находились автомобили.

В результате пожара два жилых дома выгорели по всей площади, огнем повреждены два автомобиля. Пожарные смогли спасти рядом стоящий жилой дом и хозяйственные постройки. Сообщается, что в тушении пожара принимали участие более 40 человек, 15 единиц техники из Нарышкино и Орла, а также добровольцы. Причины пожара еще предстоит установить экспертам.