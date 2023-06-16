Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Водителя рейсового автобуса «Орел – Мценск» госпитализировали после ДТП. Авария произошла вечером 15 июня.

По информации орловской Госавтоинспекции, в 18:50 на транспортной развязке 329 километр автодороги М-2 «Крым» 63-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», не справился с управлением, допустил съезд с дороги на правую, по ходу движения, обочину. Впоследствии «ПАЗ» наехал на дорожный знак, автобусную остановку и металлическое бартерное ограждение.

Пассажиры при этом не пострадали. Водитель госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, перед ДТП он почувствовал недомогание.