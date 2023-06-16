Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Заводском районе Орла сгорел деревянный дом. Причину пожара устанавливают специалисты.

Возгорание дома на улице Панчука в городе Орле произошло 15 июня, около полудня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади. Из соседнего дома пожарными был эвакуирован один человек. От огня спасены рядом стоящие жилой дом и магазин. В тушении возгорания принимали участие добровольцы. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.