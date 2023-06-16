Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские выпускники приступили к сдаче устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен одиннадцатиклассники будут сдавать в течении двух дней.

16 и 17 июня устная часть ЕГЭ будет проводиться по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Устную часть экзамена участники сдают по желанию. Об этом сообщил в соцсетях руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Отметим, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. При этом письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности.

На выполнение экзаменационной работы дается всего 17 минут.