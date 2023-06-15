В Орловской области в ДТП пострадали водители двух большегрузов Фото: Елена Зябкина

Под Орлом, после ДТП с участием двух большегрузов, водителей грузовиков госпитализировали. Причины серьезной аварии на месте устанавливают полицейские.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель большегруза «Вольво» ехал со стороны города Белгорода в направлении Москва по федеральной автодороге «М2 Крым». По пока неустановленным причинам он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Манн». Сообщается, что в аварии пострадали оба водителя, они были госпитализированы в медучреждение.

На месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД и отдел полиции №2 по Заводскому району УМВД России по Орлу.

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС проводят регулирование дорожного движения.