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НовостиЭкономика15 июня 2023 14:07

В Орловской области запустят новое производство по глубокой переработке картофеля

Оно появится на территории особой экономической зоны «Орел»
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Совместное предприятие по глубокой переработке картофеля и последующему производству картофеля фри и картофельных оладий построят две крупные российские компании. Объем инвестиций составит 11,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Инвестиционное соглашение с руководителями компаний подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков на ПМЭФ-2023.

Ожидается, что ежегодный объем производства составит до 100 тысяч тонн готовой продукции. Картофель будет поставляться в рестораны быстрого питания, а также в другие сегменты рынка оказания услуг.

Запуск предприятия намечен на II квартал 2025 года. Промышленная линия позволит выпускать несколько видов готовой продукции: картофель фри, картофельные дольки, картофельный брусок, хашбраун и другие виды продукции.

Предприятие будет создаст более 300 новых рабочих мест.