В Орловской области благодаря ЭКО родились пятеро детей

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Пятеро малышей появились на свет в Орловской области благодаря процедуре ЭКО, проведенной в орловском перинатальном центре.

Как заметили в пресс-службе регионального депздрава, следующие роды специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ имени Круглой ожидают в июле.

– Экстракорпоральное оплодотворение – это процесс, в котором участвуют два специалиста: гинеколог и репродуктолог. Гинеколог работает с женщиной, а репродуктолог с половыми клетками и эмбрионами. Затем, после наступления беременности, пациентку передают на ведение к специалистам в женскую консультацию перинатального центра, здесь же затем проходят роды, – рассказала Юлия Масло, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ имени Круглой.

В этом году в отделении вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра провели 38 полных протоколов, еще девять женщин вступили в протокол.