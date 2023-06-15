Передвижение межмуниципального транспорта Орловской области теперь можно отследить на Яндекс.Картах

Фото: Елена Зябкина

С 15 июня орловцы смогут проследить за транспортом в Яндекс.Картах. Жителям региона также открылись возможности просмотреть прогноз прибытия по остановочным пунктам, узнать маршруты и расписания, сохранять часто используемые маршруты и остановки в избранное, чтобы быстро находить их на карте.

Кроме этого, автобусы можно отследить на веб-портале bus57.ru и в приложении «Умный транспорт.

Отметим, что вопросы и жалобы к работе перевозчиков, обслуживающих межмуниципальные маршруты Орловской области, можно оставлять на официальной странице учреждения ВКонтакте – vk.me/kuooop или сообщить по телефону (4862) 44-33-64 добавочный 108.