В Орле пьяного мужчину ограбили и избили его собутыльники

Фото: Нина Соколова

На сегодняшний день, полицейские установили личности двоих мужчин, которые подозреваются в грабеже. Стражи порядка изъяли у предполагаемых преступников похищенное – куртку, документы и банковскую карту.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в полиции потерпевший мужчина рассказал, что его избили двое незнакомцев и похитили у него куртку стоимостью порядка 20 тысяч рублей, в которой находились паспорт и банковская карта. Из дальнейшей беседы стало ясно, что орловец находился в кафе-баре и к нему за столик подсели двое мужчин, они вместе стали пить. После закрытия заведения потерпевший отправился домой в компании новых знакомых. В какой-то момент они избили мужчину, ограбили его и скрылись.

В результате полицейские установили личности и местонахождение предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 38 и 34-летние жители Орла и Орловского муниципального округа. У мужчин полицейские изъяли похищенное имущество.

Известно также, что в настоящее время, подозреваемым предъявлено обвинение.