В Орле состоится региональный чемпионат по легкой атлетике

Областной центр примет региональный чемпионат по легкой атлетике. В состязаниях будут участвовать около 180 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Соревнования лучших легкоатлетов Орловской области пройдут с 15 по 16 июня на стадионе имени Владимира Ильича Ленина. Начало чемпионата в 15:00.

В программе соревнований будет бег на различные дистанции. Это 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров. Б с барьерами на 100/110 метров и на 400 метров. Помимо этого, орловцы будут соревноваться в прыжке в длину, высоту и тройном прыжке, толкании ядра. Сильнейших выявят также в метании молота, диска и копья.