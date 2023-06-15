В Орловской области построят большой зерновой элеватор

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта по строительству линейного элеватора. Соглашение предусматривает строительство в Залегощенском районе «Дишнинского элеватора» мощностью 60 тысяч тонн. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– В результате реализации проекта в Орловской области будет расширена сеть зернохранилищ, улучшится логистика, что положительно скажется на экспортном потенциале региона и страны в целом. Кроме того, важно отметить и социальный аспект реализации проекта –создание новых рабочих мест, – отметил Андрей Клычков.

Генеральный директор крупнейшего зернового холдинга в стране Алексей Грибанов назвал Орловскую область одним из значимых зернопроизводящих регионов страны. Он также подчеркнул, что строительство современного элеватора позволит создать зерновой узел, обладающий возможностями по формированию железнодорожных маршрутных отправок зерна.