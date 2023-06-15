На Красном мосту в Орле приступили к укладке трамвайных рельсов

Фото: соцсети Юрия Парахина

О прокладке трамвайных путей рассказал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. Он отметил, что после подготовки специалисты приступят к раскладке рельсов, установке тяг, приклейке резинового профиля, а затем к выставлению самих рельс и заливке их бетоном.

– Резиновый профиль – это новшество для Орла. Рельсы будут погружены в него для снижения вибрации и шума. Это и есть те самые бесшпальные технологии, – подчеркнул глава города.

Всего предстоит сделать около 500 метров трамвайного пути. На первом этапе полотно уложат на подъезде с левого берега. Затем, когда будет готова надвижка, специалисты демонтируют стапель и вместе с правым подходом сделают центральную часть. В работе задействовано восемь человек.

По информации пресс-службы администрации Орла, после укладки трамвайного пути на подъездах и центральной части Красного моста продолжатся работы по асфальтировке.