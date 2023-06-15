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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:12

В Орле в районе автовокзала в ДТП пострадал мужчина

Пострадавшего во время происшествия обучали вождению
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в районе автовокзала в ДТП пострадал мужчина. Пострадавшего во время происшествия обучали вождению.

Авария случилась 14 июня, в 11:50. Подробности ДТП сообщили в орловской Госавтоинспекции.

В это время 58-летний водитель, управляя «Ниссаном Ноут» ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Латышских стрелков в сторону улицы Комсомольская Орла 22-летним парнем, которого обучал вождению. В районе дома №2 по Карачевскому шоссе столкновение с «Киа Рио», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП обучаемый получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП.