Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле в районе автовокзала в ДТП пострадал мужчина. Пострадавшего во время происшествия обучали вождению.

Авария случилась 14 июня, в 11:50. Подробности ДТП сообщили в орловской Госавтоинспекции.

В это время 58-летний водитель, управляя «Ниссаном Ноут» ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Латышских стрелков в сторону улицы Комсомольская Орла 22-летним парнем, которого обучал вождению. В районе дома №2 по Карачевскому шоссе столкновение с «Киа Рио», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП обучаемый получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано восемь ДТП.