Фото: пресс-служба мэрии Орла

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку получили пятнадцать орловских школьников. Об этом сообщил руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Восемь выпускников из Орла, по одному из Мценска, Ливен, Болховского, Малоархангельского, Верховского, Свердловского, Троснянского районов, а также студент из Банковского колледжа стали обладателями ста баллов по русскому языку.

Это выпускница Змиевской средней школы Елизавета Антонова, выпускник Лицея № 40 Орла Дмитрий Барташевский, выпускница Лицея № 22 имени Иванова города Орла Екатерина Ветрова, выпускница Лицея № 28 Орла имени дважды Героя Советского Союза Паршина Руслана Волощенко, выпускница средней школы № 9 Мценска Мария Гусева, выпускница средней школы № 3 Ангелина Ефремова, выпускник Гимназии № 1 имени Тургенева Орла Петр Жарких, выпускник Банковского колледжа Вадим Зачесов, выпускник средней школа № 2 Ливны Александр Зиборов, выпускница Троснянской средней школы Софья Кисель, выпускница Русско-Бродской средней школы Юлия Кобзева, выпускница Малоархангельской средней школы №2 Рената Корнеева, выпускник лицея № 1 имени Ломоносова города Орла Матвей Новоселов, выпускник Гимназии № 1 имени Тургенева Николай Плясов, выпускница Гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера Орла Мария Селеменева, выпускница Лицея № 40 Орла Мария Фролова.

– Максимум на ЕГЭ по русскому языку – вершина, которую удалось преодолеть 16 выпускникам. Орловские звездочки долго шли к своей цели: углубленно изучали предмет, систематически готовились к сочинению, готовились на все сто. Блестящий результат. Сто баллов на экзамене – это стремление к знаниям и воля к победе, – отметил Алексей Карлов.