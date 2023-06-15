Орловские полицейские провели открытый общегородской строевой смотр и развод нарядов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В смотре приняли участие руководство и личный состав полицейских подразделений города Орла, Росгвардии, начальник Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов администрациигГубернатора и правительства Орловской области Вадим Зыков, руководство администрации Орла.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в ходе смотра была доложена оперативная обстановка в областном центре за пять месяцев 2023 года. Отмечается, что за этот период общая преступность по городу Орлу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 14,1% и составила 1572 преступления. Для сравнения – за пять месяцев 2022 года было совершено 1830 преступлений. Помимо этого, отмечается снижение преступлений, совершенных в общественных местах областного центра – на 19,8% и на 9,4% – преступлений, совершенных на улицах города.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение ряду сотрудников УМВД России по городу Орлу очередных специальных званий.