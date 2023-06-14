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Экс-начальник орловского отделения почты предстанет перед судом за присвоение денег. Преступление женщина совершила в период с 2021 по 2022 годы.

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области направил в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почты, расположенного в Колпнянском районе. Женщина обвиняется в присвоении чужого имущества.

По данным пресс-службы СУ СК России по Орловской области, начальник почты с ноября 2021 года по август 2022 года, используя свое служебное положение, похитила у «Почты России» товар и средства на общую сумму свыше 250 тысяч руб.

В настоящее время, женщина полностью признала вину в совершенном преступлении. Большую часть суммы причиненного ущерба она добровольно возместила.