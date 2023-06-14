В Орле осужден бывший директор спортивной школы «Русичи»

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Суд признал экс-директора спортивной школы Бориса Люблинского виновным в совершении шести эпизодов мошенничества, шести эпизодов служебного подлога, а также во взятке и злоупотреблении должностными полномочиями.

– Следствием и судом установлено, что осужденный с сентября 2016 года по август 2020 года занимал должность директора указанного образовательного учреждения и похитил путем обмана принадлежащие спортивной школе денежные средства в общей сумме свыше миллиона 400 тысяч рублей, при этом утвердив фиктивные табели учета рабочего времени и расчета заработной платы, содержащие заведомо ложные сведения о проведении тренировочных занятии, – сообщила пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Кроме того, мужчина получил в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года от одного из тренеров спортивной школы взятку в общей сумме 41,5 тысяч рублей, а в декабре 2019 года от другого тренера мелкую взятку в размере пяти тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Позже, в октябре 2018 года Люблинский незаконно завладел средствами врача спортивной школы в сумме 22 0тысяч рублей.

В итоге приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно на четыре года с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.