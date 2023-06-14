В Орловской области установили подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД определили причастность двух иностранцев к незаконному обороту наркотиков.

– Полицейские задержали граждан на территории Орловского муниципального округа. При проведении их личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у каждого 25 и 26 перемотанных изолентой свертков. Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД, показало, что внутри них находилось наркотическое средство героин массой 93,74 грамма. Как установили оперативники, данное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта бесконтактным способом, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков.

Сейчас орловские полицейские устанавливают соучастников преступления и канал поставки наркотических средств на территорию региона.