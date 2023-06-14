С 15 по 17 июня в Орле пройдет Олимпийский день

В Орле пройдет XXXIV Олимпийский день. Об этом сообщили в правительстве региона в среду, 14 июня.

Как пояснили в ведомстве, основные мероприятия праздника запланированы на 17 июня. Они пройдут на территории спортивно-оздоровительного центра «Ледовая арена» (ул. Зеленина, д. 4). В субботу запланирован футбольный турнир, соревнования по волейболу, баскетболу, спортивной скакалке и другие конкурсы. Начало в 10 часов.

В пятницу, 16 июня, в Парке Победы орловцы смогут сдать нормативы ГТО. Старт в 13 часов.

В четверг, 15 числа, в 15.00 на Центральном стадионе им. В.И. Ленина состоится чемпионат Орловской области по легкой атлетике.