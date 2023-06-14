Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:49

Жителя Орловской области осудят за мошенничество на 1,7 млн рублей

Мужчина обещал односельчанам помочь, а фактически просто присваил их деньги
Анна ГРЕБЕНКИНА

Прокуратура направила в суд дело в отношении жителя деревни Домнино Орловской области. Его обвиняют в четырех эпизодах мошенничества.

По версии следствия, с мая по октябрь 2021-го мужчина обманом похитил у односельчан 1 760 000 рублей. За деньги обвиняемый обещал знакомым помочь в разных вопросах: получить место в общежитии, устроиться на работу, купить квартиру по минимальной стоимости, поступить в вуз. Однако фактически сельчанин никакими связями и возможностями не обладал. Аферист собрал средства и потратил их на себя.

Советский районный суд Орла рассмотрит в ближайшее время это дело.