Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель, врезавшийся в стоящий на обочине автомобиль, скрылся с места происшествия. Его личность пока неустановлена.

По данным орловской Госавтоинспекции, 13 июня неустановленный водитель, управляя «ВАЗом-2131», ехал по автодороге Орел-Тамбов в направлении Орла. В 18:19 он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и наехал на стоящий на правой обочине «ВАЗ-11113».

В результате ДТП 48-летний водитель «ВАЗ 1113», который на момент наезда находился под капотом автомобиля, получил травмы, и был госпитализирован на машине скорой помощи в Ливенскую центральную районную больницу. 47-летняя пассажирка «ВАЗ-1113», которая находилась на переднем пассажирском сиденье, также получила травмы. Телесные повреждения получил и 48-летний пассажир «ВАЗ-2131», от госпитализации он отказался. Отмечается, что виновник аварии, с места ДТП скрылся.