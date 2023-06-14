Губернатор Орловской области поручил решить вопрос ускоренного выделения средств на переселение из ветхого жилья. По словам Клычкова, это необходимо, чтобы орловцы не ждали 2025 года.

Андрей Клычков отметил, что программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья формируется по домам, которые поставлены на учет как ветхие и аварийные, до 1 января 2017 года.

– Программа формируется на период с 2019 по 2025 годы. Средства федеральные, региональные, частично муниципальные, которые направляются на эти цели. Мы с 2019 года предоставили новое жилье более двум тысячам человек. Всего в программе у нас 46 тысяч квадратных метров под переселение и предоставление либо денежных средств, либо жилья, – сообщил глава региона.

По словам губернатора, несмотря на то, что регион сейчас идет с опережением плана 2023 года (134% от плана), он поставил задачу проработать с федеральным Фондом развития территорий вопрос ускоренного выделения финансирования для того, чтобы в этом году постараться завершить всю программу переселения из ветхого и аварийного жилья .