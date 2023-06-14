Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Заводском районе Орла сгорел жилой деревянный дом. Причины пожара устанавливаются специалистами.

О возгорании в жилом деревянном доме на нескольких хозяев на улице Нормандия-Неман в Орле пожарным стало известно 13 июня, в 3:45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Из-за опасности распространения огня на ближайшие дома и постройки был объявлен повышенный номер пожара. В результате пожара в одной из квартир выгорели помещения на 40 квадратных метрах, огнем повреждена кровля, имеются термические повреждения на пристроенной к дому хозпостройке. Орловские пожарные смогли спасти остальные квартиры от огня, а также рядом стоящий жилой дом и внутренние помещения квартир дома. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали 15 возгораний.