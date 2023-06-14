Фото: соцсети Андрея Клычкова

Орловцы собрали гуманитарный груз для противотанковой роты. Военным передали экипировку и технические устройства.

Посылка была доставлена в две точки первым заместителем мэра Ириной Проваленковой. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Военнослужащим из противотанковой роты, которые переброшены на защиту границы передали экипировку. В гуманитарный груз вошли бронежилеты, тактические каски, маскировочные сети. Были закуплены рации, тепловизор, квадрокоптер и планшет для управления.

На второй точке гуманитарную посылку передали орловским танкистам, которые несут службу под Харьковом. Военные попросили бронежилеты, шлемы и тактические наушники. Для них орловцы закупили экипировку. Кроме этого, передали бойцам продукты питания.

– Наши парни – наша гордость. Сегодня они останавливают продвижение противника, защищают Родину, жителей, нас с вами. Вписывают свои имена в летопись ратной славы Отечества, как их героические предки, – отметил глава региона.