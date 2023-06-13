Маршруты Орла пополнятся 20 новыми низкопольными автобусами

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В мероприятии принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он подчеркнул, что региональные власти продолжат оказывать поддержку муниципальному транспортному предприятию, в том числе, используя все возможности по обновлению подвижного состава.

20 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ 529267», работающих на метане, были приобретены за счет средств льготного кредита из бюджета Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Вместимость автобусов – 111 мест, 30 мест – для сидения. Автобусы оборудованы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также климатической системой, навигационной системой с речевым информатором, системой видеонаблюдения.

Автобусы будут работать на городских маршрутах № 9, 16 и 26, обеспечивая транспортное обслуживание, в том числе, строящихся микрорайонов «Зареченский», ЖК «Все свои», ЖК «Лесной квартал» и по ул. Раздольной.

Орловский губернатор проехал на новом автобусе по одному из маршрутов, пообщался с пассажирами и лично проконтролировал качество транспортного обслуживания.