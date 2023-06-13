В Орловской области вошла в ТОП-10 регионов с самой дешёвой загородной недвижимостью

Были выделены регионы с минимальной средней стоимостью загородного жилья. Эксперты выяснили, что загородная недвижимость дешевле всего в Курганской области, где м2 в среднем стоит 27,2 тыс.рублей.

Орловская область вошла в топ-10 регионов с самым доступным загородным жильём (35,2 тыс. рублей). Также в список вошли Республика Мордовия (28,2 тыс.рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс.рублей), а также Брянская область (32,2 тыс.рублей).

Топ-10 регионов с наименьшей средней стоимостью м2 загородной недвижимости (по данным Домклик на июнь 2023 год)

Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге(141,4 тыс.рублей). Далее идут Москва (135,5 тыс. рублей), Московская область(94 тыс. рублей) и Севастополь(85,6 тыс. рублей). Средняя стоимость загородного м2в России —59,5 тыс.рублей.

В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на начало июня 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).