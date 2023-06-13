За пять лет в Орловской области высадили лесные культуры на площади 355 гектаров

Саженец ели Фото: Елена Зябкина

В этом году на территории семи лесничеств проведена посадка леса на площади 82 гектарах. Из них, на 59 гектарах посажена сосна обыкновенная, 23 гектара занял дуб черешчатый. Проведено искусственное лесовосстановление на 72 гектарах и комбинированное лесовосстановление на 9,6 гектарах. В 2024 году запланирована посадка 90 гектаров лесных культур.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, более 280 тысяч сеянцев дуба и сосны пополнили в этом году лесной фонд региона. В 2023 году в регионе будут проведены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 416 гектаров.

– Одним из региональных проектов, реализуемых в Орловской области на протяжении уже 5 лет, является «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология»). Он предусматривает как модернизацию учреждений лесного профиля, так и работы по лесовосстановлению. Напомню, что в области с конца апреля действует особый противопожарный режим, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.