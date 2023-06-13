Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловцы чаще стали заниматься спортом. За пять лет количество жителей региона систематически занимающихся физкультурой выросло на 19%.

Спортивные достижения жителей региона обсудили на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел губернатор Андрей Клычков.

– Среди приоритетных направлений работы в регионе – строительство новых объектов современной спортивной инфраструктуры, сохранение традиций здорового образа жизни, развитие массового и профессионального спорта. Финансирование проекта в текущем году превысит 400 млн рублей. Уже выполнен значительный объем работ по развитию спортивной инфраструктуры, улучшению материально-технической базы спортшкол, – подчеркнул глава региона.

В пресс-службе правительства региона отметили, что за последние пять лет доля орловцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 30,4% до 49,5%. На данный момент, приверженцами активного образа жизни в регионе являются более 316 тысяч человек. Известно, что к 2024 году правительством Орловской области планируется к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечь 52,9 % населения Орловской области.