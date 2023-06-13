Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловским полицейским подозреваемым в нескольких преступлениях избрана мера пресечения. Они проходят по делам о превышении должностных полномочий и уничтожении имущества.

Уголовные дела в отношении группы лиц, в которую входили начальник пункта полиции Шаблыкинский МО МВД России «Сосковское» и двое его подчиненных, а также местный житель возбуждены орловским Следственным комитетом на основании оперативно-розыскной деятельности УФСБ России. Мужчины подозреваются в умышленном уничтожении чужого имущества и превышении должностных полномочий.

– Предварительно установлено, что подозреваемые в начале декабря 2022 года находились на участках местности на территории Шаблыкинского района Орловской области, где умышленно уничтожили находящиеся там 4 смотровых сооружения, принадлежащие охотничьему хозяйству, причинив своими действиями указанной организации имущественный ущерб на общую сумму свыше 131 тысячи рублей, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

После совершенного преступления в январе 2023 года один из подозреваемых полицейских вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки, которое по договоренности, утвердил начальник пункта полиции.

На сегодняшний день суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.