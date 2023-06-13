Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорел двухквартирный жилой дом. В тушении принимали участие добровольцы.

Возгорании в жилом доме на 2-х хозяев в селе Дровосечное Колпнянского района произошло 10 июня, около шести вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела в одна из квартир, существовала угроза распространения на смежные помещения дома и чердачное помещение. Пожарные быстро локализовали пламя.

В результате пожара в одной из квартир выгорело помещение на шести квадратных метрах. Остальные помещения не пострадали. В здании пострадавших обнаружено не было. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие праздничные выходные в Орловской области ликвидировано 47 выездов возгораний.