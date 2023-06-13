Фото: архив пресс-службы МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожарные спасли двух человек из сгоревшей квартиры. Причины пожара устанавливают специалисты.

О возгорании в квартире на улице Калинина в городе Малоархангельске спасателям сообщили 13 июня, в 01:56. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым. Из огня было спасено два человека и еще пять эвакуировано. В результате пожара в помещении зала происходило тление дивана на площади половины квадратного метра, и вещей на площади двух квадратных метров. Сообщается также, что в тушении принимал участие доброволец. Помимо пожарных на помощь прибыли сотрудники Скорой помощи, полиции и газовой службы.