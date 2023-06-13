Орловские выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как отмечает глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, экзаменационная работа по биологии содержит 29 заданий и состоит из двух частей. Первая часть содержит 22 задания. Вторая часть – 7 заданий, которые оценивают уровень подготовки выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. В первой части КИМ в 2023 году добавлено одно задание. Соответственно общее число заданий КИМ увеличилось с 28 до 29.

Продолжительность ЕГЭ по биологии – три часа 55 минут.

Для сдачи иностранных языков одиннадцатиклассникам можно было выбрать один из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский или китайский.

Письменная часть включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письменная речь». В КИМ по иностранным языкам 2023 года в разделе «Грамматика и лексика» сокращено количество заданий с 20 до 18.

На выполнение письменной части экзаменационной работы предоставляется 3 часа 10 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла.