Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Нарушение правил дорожного движения обернулось аварией с четырьмя пострадавшими в Орловской области. ДТП случилось в полдень, 9 июня.

По данным орловской Госавтоинспекции, 70-летний водитель, управляя «ВАЗ-21112», ехал по автодороге Нарышкино-Заречный со стороны поселка Нарышкино в направлении поселка Заречный. Мужчина выехал на пересечение с автодорогой «Обход Нарышкино», не выполнил требование ПДД уступить дорогу и столкнулся с «Daewoo Nexia» под управлением 38-летнего водителя, ехавшего по «Обходу Нарышкино» со стороны Орла в направлении Брянска.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21112»получил телесные повреждения, госпитализирован. 72-летняя пассажирка «ВАЗ-21112» получила травмы и также была госпитализирована. Водитель «Daewoo Nexia» получил телесные повреждения. Травмы также получила 33-летняя пассажирка «Daewoo Nexia».