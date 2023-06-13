Фото: газета «Болховские куранты»

В Орловской области завершается благоустройство «Земляной горы». Общественная территория находится в городе Болхов.

На данный момент рабочие установили ограждение со стороны рва, а также антивандальные фонари. Заканчивается работа по укладке тротуарной плитки. Кроме того, предстоит установить скамейки.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», преображение «Земляной горы» реализуется в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ход благоустройства общественной территории находится на личном контроле губернатора Орловской области Андрея Клычкова с учетом пожеланий жителей района.

Напомним, общественное пространство в Болхове в прошлом году стало победителем рейтингового голосования по отбору территорий среди населения. На благоустройство «Земляной горы» потратят 4,8 миллиона рублей.