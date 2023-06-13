В ДТП в Орловской области погибли младенец и 49-летний мужчина

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП случилось на автодороге М-2 «Крым», где 9 июня, в 16:30, 46-летний водитель, управляя «Хендай Гетц», двигался по со стороны Курска в направлении Орла.

– Мужчина нарушил п. 1.3, 9.1.1 ПДД РФ допустил выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено, и допустил столкновение со встречным транспортным средством «ВАЗ-21124» под управлением водителя 1974 года рождения, – сообщили в орловской Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21124» скончался на месте ДТП. Пассажир «ВАЗ-21124», ребенок 2023 года рождения, скончался при транспортировке в больницу получила телесные повреждения, госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу. Водитель «Хендай Гетц» получил телесные повреждения и был госпитализирован в ООКБ.