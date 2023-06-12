В День России орловцам вручили государственные награды

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Государственные награды Российской Федерации и региональные награды за большой вклад в развитие Орловщины получили 29 работников различных отраслей народного хозяйства и социальной сферы, представители общественности и меценаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам главы Орловской области, за минувшую пятилетку рнгион перешел от изначального антикризисного управления к управлению развитием. Обеспечена финансовая стабильность региона. Это позволило своевременно принять меры поддержки реального сектора и предпринимательства. Промышленный и инвестиционный потенциал Орловщины получил высокую оценку на уровне руководства правительства Российской Федерации.

– В особом приоритете остается для нас реализация национальных проектов. Мы существенно укрепили потенциал образования, здравоохранения, культуры и спорта. На новый уровень вышла работа по улучшению качества городской среды. Она придала огромный импульс развитию всех территорий, – отметил губернатор Андрей Клычков.