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НовостиОбщество12 июня 2023 11:52

В орловском храме провели молебен по жертвам ДТП, произошедшего пять лет назад

Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии
Елена Зябкина
Фото: Преображенский храм села Лаврово.

Фото: Преображенский храм села Лаврово.

В орловском храме провели молебен по жертвам ДТП, произошедшего пять лет назад. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Молебен прошел в Преображенском храме села Лаврово Орловского муниципального округа. Пять лет назад, 10 июня 2018 года, на железнодорожном переезде в Орловском районе столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус, в котором ехали артисты хора Лавровского сельского поселения. Пятеро пассажиров автобуса погибли.

Как сообщают в Преображенском храме, панихиду по жертвам того страшного ДТП настоятель совершил иеромонах Арсений Моногаров. Вместе со священником молились их родные и близкие. После священник совершил литию на могилах погибших односельчан.