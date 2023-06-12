Фото: Преображенский храм села Лаврово.

В орловском храме провели молебен по жертвам ДТП, произошедшего пять лет назад. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Молебен прошел в Преображенском храме села Лаврово Орловского муниципального округа. Пять лет назад, 10 июня 2018 года, на железнодорожном переезде в Орловском районе столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус, в котором ехали артисты хора Лавровского сельского поселения. Пятеро пассажиров автобуса погибли.

Как сообщают в Преображенском храме, панихиду по жертвам того страшного ДТП настоятель совершил иеромонах Арсений Моногаров. Вместе со священником молились их родные и близкие. После священник совершил литию на могилах погибших односельчан.