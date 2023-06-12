Фото: районная газета «Сельская правда»

В Орловской области стартовало благоустройство Святого источника Покрова Божией Матери. Общественную территорию в поселке Покровское облагородят по итогам голосования местных жителей.

В результате рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства, которое проходило в 2022 году, жители Покровского района выбрали Святой источник. Именно ее реставрация началось накануне. Такую информацию сообщает районная газета «Сельская правда».

Подготовительные работы стартовали весной этого года. Рабочие выпилили деревья, чтобы значительно расширить пространство. Оборудован небольшой водоем, берег и плотина обрамлены известняком.

Подрядная организация выполнила работы по устройству бордюрного камня. Установила бортовой камень для устройства автомобильной стоянки, цветочных клумб. В настоящее время укладывается тротуарная плитка, также установят лавочки и урны. Стоимость работ в рамках муниципального контракта – 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, сообщается, что здание, в котором оборудована купель, будет отделано современными фасадными материалами.