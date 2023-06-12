Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла

В Орловской области байкеры совершили мотопробег по памятным местам области накануне Дня России. Акция прошла в рамках большого путешествия по городам воинской славы.

Колонна в составе 30 байков и 50 членов клубов «Ночные волки» из города Дмитров Московской области и орловского «Мустанга» проехала по центральным улицам Орла.

Участники акции возложили цветы к памятникам Воинам-интернационалистам, Героям-комсомольцам, к стеле «Город воинской славы», посетили Военно-исторический музей.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, следующими пунктом мотопробега байкеров после областной столицы стал Мценский район.