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НовостиОбщество12 июня 2023 7:44

В орловской Бунинке открылась выставка «Вместе мы – Россия»

Экспозиция будет работать до 19 июня
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Экспозиция выставки знакомит с историей возникновения Дня России, представляет документы, наглядно демонстрирующие ход общественно-политических событий, предопределивших возникновение новой даты.

Основополагающим документом для праздника является «Декларация о государственном суверенитете РФ», принятая на первом съезде депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В 1994 году эта дата по Указу президента была объявлена Днем независимости России и стала отмечаться ежегодно как поворотный шаг в новейшей истории страны.

Днем России праздник стали называть с 2002 года, однако суть его осталась прежней: суверенитет рассматривается как необходимое условие существования российской государственности, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции.

(12+)