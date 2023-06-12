Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем России Фото: Елена Зябкина

По словам Андрея Клычкова, именно сегодня государственный праздник – День России – приобретает особое значение.

– Преданность идеалам поколения победителей, сплоченность вокруг наших общих усилий для достижения победы – залог дальнейшего успешного развития страны и Орловщины, – подчеркнул губернатор.

Особую благодарность он выразил российским военным и представителям всех силовых структур.

– Верные священному долгу, они первыми встали на защиту Отечества. Их стойкость, мужество и отвага – это моральный и нравственный ориентир для каждого, кому дороги честь, свобода и независимость Родины, мирный завтрашний день детей и внуков, – отметил Клычков.

Глава области указал, что работа по оказанию помощи Российской армии благодаря патриотизму, неравнодушию жителей Орловской области не прекращается ни на минуту. Помимо этого, по словам губернатора, продолжается созидательная работа на благо России, Орловщины.