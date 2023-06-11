Фото: Нина Соколова

Орловская область стала производить больше колбасы. Мясную продукцию выпускают более дюжины предприятий Орловщины.

По данным статистов, в январе-апреле 2023 года производство колбасы выросло на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1,2 тыс. тонн. Среди всей продукции свыше 80 % занимают вареные колбасные изделия.

Колбасную продукцию на сегодняшний день в регионе выпускают 14 предприятий, шесть из которых расположены в Орле, по две на территории Орловского муниципального округа и Мценского района, а также организации находятся в Дмитровском, Кромском, Малоархангельском районах и городе Мценске.