Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика11 июня 2023 13:56

Орловская область стала производить больше колбасы

Мясную продукцию выпускают более дюжины предприятий Орловщины
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловская область стала производить больше колбасы. Мясную продукцию выпускают более дюжины предприятий Орловщины.

По данным статистов, в январе-апреле 2023 года производство колбасы выросло на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1,2 тыс. тонн. Среди всей продукции свыше 80 % занимают вареные колбасные изделия.

Колбасную продукцию на сегодняшний день в регионе выпускают 14 предприятий, шесть из которых расположены в Орле, по две на территории Орловского муниципального округа и Мценского района, а также организации находятся в Дмитровском, Кромском, Малоархангельском районах и городе Мценске.