Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области проверил строительство школы на улице Зеленина. Учебное заведение должны построить к 1 сентября.

В настоящее время рабочим осталось установить деревянные двери, уложить линолеум, произвести малярные работы по окраске стен, завезти и установить оборудование. Об этом Андрей Клычков сообщил в соцсетях.

– Мы пообщались с представителем подрядчика, рабочими, проинспектировали ход работ, обсудили оставшиеся до сдачи объекта моменты, а также посетили само здание, осмотрели будущие учебные кабинеты, залы и технические помещения, – уточнил глава региона.

Крупнейшая в регионе школа на 1225 мест строится в рамках национального проекта «Образование» и находится на личном контроле губернатора.