Министр здравоохранения РФ посетил больницу имени Семашко и онкологический диспансер в Орле

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко совместно с губернатором Андреем Клычковым ознакомился с работой приемного отделения и хирургического корпуса больницы имени Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Больница скорой помощи имени Семашко – одно из старейших учреждений здравоохранения Орловской области, которое обеспечивает орловцев медицинской помощью уже на протяжении 102 лет.

Ежемесячно в условиях круглосуточного стационара в больнице лечится около 1,7 тысяч человек, в условиях дневного стационара около 200 человек. Амбулаторная помощь по экстренным и неотложным показаниям оказывается около 2,5 тысячам жителям города Орла, Орловского муниципального округа и других районов области.

Глава Министерства здравоохранения России также ознакомился с работой Орловского онкологического диспансера. В ходе визита Михаил Мурашко посетил отделение химиотерапии, кабинеты бронхоскопии, гастроскопии, химиотерапии. Министру показали лечебные палаты, ординаторскую и рентгенологическое отделение.