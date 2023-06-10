Около 30 тысяч орловских школьников прошли профилактические медосмотры

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Как сообщает пресс-служба депздрава региона, профилактические осмотры учеников начальной школы, запланированные на 2023 год, практически удалось завершить.

С начала года по апрель профосмотр проходил на базе поликлиник. Так, за четыре месяца по графику его прошли более 15 тысяч учеников начальной школы. В мае врачи провели выездную работу. Специалисты принимали детей на базе школ. За один месяц специалистам удалось провести профилактические осмотры более 14 тысяч детей.

– Профилактический осмотр и диспансеризация необходимы для своевременной диагностики возможных проблем со здоровьем. Своевременный скрининг помогает выявить заболевания на ранней стадии и начать лечение как можно раньше, – отметили в Департаменте здравоохранения Орловской области.