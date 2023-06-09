Проект орловского православного центра стал победителем международного экологического конкурса

Фото: Свято-Троицкий центр нужных вещей «В добрые руки»

Победителями конкурса неправительственного экологического фонда имени Вернадского стали авторы 24 проектов. Среди них оказался и проект Свято-Троицкого центра нужных вещей «В добрые руки». Инициатива орловского православного центра стала победителем Международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Гражданские экоинициативы». Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Награду получили координатор центра «В добрые руки» Павел Богатырев и председатель правления АНО «Троицкая помощь» Анна Храмешина.

Социальный проект помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, он развивает еще и экологическую культуру потребления. В центр «В добрые руки» поступают вещи, которыми уже пользовались. Их обрабатывают и развешивают в выставочном зале. Каждый месяц в Свято-Троицкий центр нужных вещей «В добрые руки» обращаются более 100 человек.