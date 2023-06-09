На строительство гостиничного корпуса орловского санатория «Дубрава» выделили более полумиллиарда рублей

Фото: Нина Соколова

В Орловской области на завершение строительства гостиничного корпуса санатория «Дубрава» выделили более полумиллиарда рублей. Возвести жилой корпус санатория планируется за три года.

Решение о направлении средств принято постановлением правительства Орловской области №429 от 8 июня 2023 года. Таким образом, 20 миллионов рублей потратят уже в этом году, в том числе и на подготовку проектно-сметной документации. На 2024-й год выделено 229,1 миллиона рублей, на 2025-й – 268,2 миллиона рублей. Корпус будет рассчитан на одновременное пребывание 96 постояльцев.

Как подчеркивает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», завершение строительства спального корпуса санатория «Дубрава» – важная часть вопроса инфраструктурного развития Орловщины.

Отметим, что предстоящее строительство корпуса обсуждалось в рамках рабочей встречи первого замгубернатора в правительстве Орловской области Владимиром Ивановским с Первым замминистра строительства и ЖКХ РФ Александром Ломакиным.