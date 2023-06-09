Фото: соцсети Юрия Парахина

Двое орловцев, участвующих в СВО, удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Так, Иванов Сергей был посмертно награжден орденом Мужества. Он работал в муниципальном предприятии «Орелводоканал», служил в полиции. После отправился участвовать в специальной военной операции.

Руслана Семенкова представили к медали «За отвагу». Он добровольно вступил в ряды участников СВО и отличился на поле боя. Сейчас Руслан находится в Орле в отпуске, проводит время с семьей, а после продолжит нести службу.

– На плечах защитников лежит ответственность, огромная ответственность за мир в наших домах. Но нет сомнений в том, что с любовью родных, с нашей поддержкой ребята успешно справятся со всеми поставленными задачами, – отметил Юрий Парахин.