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НовостиОбщество9 июня 2023 9:43

В Орловской области завершили благоустройство сквера ликвидаторов – чернобыльцев

Общественное место расположено в городе Болхов
Елена Зябкина
Фото: районная газета «Болховские куранты»

Фото: районная газета «Болховские куранты»

В Орловской области завершили благоустройство сквера ликвидаторов – чернобыльцев. Общественное место расположено в городе Болхов.

Предусмотренное проектом благоустройство подрядная организация выполнила в полном объеме. На обновление сквера ликвидаторов-чернобыльцев потратили 366 тысяч рублей. Об этом сообщает районная газета «Болховские куранты».

Отметим, что на территории сквера посадили саженцы красного клена. Помимо этого, две дорожки шириной один метр выложили тротуарной плиткой. Установили скамьи и урны. Освещение общественной территории осуществляется прожектором.