В День России орловцы смогут получить ленточку-триколор Фото: Елена Зябкина

В День России орловцы смогут получить ленточку-триколор. Символ праздника будут раздавать бесплатно во всех районах Орла.

12 июня, в понедельник, на улицах города с 15:00 до 17:00 пройдет акция «Ленточка России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Получить трехцветный символ праздника и страны орловцы смогут во всех четырех районах. В Советском районе ленточки раздадут на улице Ленина, в Детском и Городском парках. В Железнодорожном районе получить триколор можно будет в сквере Танкистов, В Заводском районе – у памятника Героям-комсомольцам. В Северном ленточки раздавать будут на площади перед КДЦ «Металлург».

В честь праздника некоторые здания областного центра будут украшены патриотической символикой. Так, в рамках акции «Флаги России» хозяйствующим субъектам, а также учреждениям образования и культуры, здравоохранения предлагается тематически оформить входные группы, окна и фасады своих заведений. Отметим, что принять участие в акции смогут и автомобилисты.